【未使用品】UNITED ARROWS メンズ　牛革ベルト

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商品詳細
アウトレットモールで新品購入しましたがサイズ間違いのため出品します。未使用品です。9月購入。メンズサイズ31インチ 細身小柄な方向けです。皮部分の全長91cm幅3cm定価5940円値下げ不可素材···本革カラー···ブラック#シップス#ビームス
http://narcologia.ru/goods/manufacture357341.html
http://narcologia.ru/goods/unusable88474.html
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