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ホワイトハウスコックス ヴィンテージ ブライドル S7660 ネイビー
商品番号 E98585793857
商品名

ホワイトハウスコックス ヴィンテージ ブライドル S7660 ネイビー
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホワイトハウスコックスのビンテージブライドルのS7660になります。あまり使用してませんが、カード跡のような跡があります。カラーは確かネイビーだと思いますが、黒にも見えます。今後入手しづらくなると思いますので探していた方にはおすすめです。定価57200円カラー···ネイビー財布形···三つ折り
http://narcologia.ru/goods/plaque974707.html
http://narcologia.ru/goods/passionate234213.html
http://narcologia.ru/goods/flight289328.html
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