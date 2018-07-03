スプラトゥーン2　タワーレコードコラボ　Tシャツ　ガール【新品未使用】

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スプラトゥーン2 タワーレコードコラボTシャツ ガール 1枚です。Sサイズ:着丈63cm、身幅47cm新品未使用品ですが袋にはシワがあります。即購入、匿名配送可能です。折りたたんで発送させて頂く可能性があります。一度人の手に渡ったお品物ですので、神経質な方は購入をお控えください。