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【美品】　NIKE AIR　ルナフォース　ナイキ　ハイカット　黒　メンズ
商品番号 H16973785019
商品名

【美品】　NIKE AIR　ルナフォース　ナイキ　ハイカット　黒　メンズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,399 円
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商品詳細

NIKEAIRLUNARFORCEHighGraphicPack2回？3回？履いておしまい笑綺麗ですが履いてないものではないので、「やや傷や汚れあり」としましたが、美品だと思います(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)紐をくるくるにしてますU⁠ ⁠´⁠꓃⁠ ⁠`⁠ ⁠Uその点だけご了承下さいませʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠`⁠ʔ画像をご確認くださいませ(⁠•⁠ө⁠•⁠)⁠画像だとうまく色が表現できませんが日に当たるとレインボーがわかって素敵です╰⁠(⁠*⁠´⁠︶⁠`⁠*⁠)⁠╯1枚目はウッドデッキで撮りました♡可愛いですよね♡気になる方がいましたらお気軽にコメントくださいませ(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)※素人自宅保管の為、細かいことが気になる方はご遠慮くださいませʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ※状態はお写真をご確認くださいませʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ※箱はありませんʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠`⁠ʔ#NIKEAIR　#ナイキエアー　#ナイキエア　#ルナフォース　#ハイカット　#スニーカー　#メンズスニーカー　#ナイキ　#NIKE#メンズスニーカー　#靴
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