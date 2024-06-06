【美品】　NIKE AIR　ルナフォース　ナイキ　ハイカット　黒　メンズ

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NIKEAIRLUNARFORCEHighGraphicPack2回？3回？履いておしまい笑綺麗ですが履いてないものではないので、「やや傷や汚れあり」としましたが、美品だと思います(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)紐をくるくるにしてますU⁠ ⁠´⁠꓃⁠ ⁠`⁠ ⁠Uその点だけご了承下さいませʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠`⁠ʔ画像をご確認くださいませ(⁠•⁠ө⁠•⁠)⁠画像だとうまく色が表現できませんが日に当たるとレインボーがわかって素敵です╰⁠(⁠*⁠´⁠︶⁠`⁠*⁠)⁠╯1枚目はウッドデッキで撮りました♡可愛いですよね♡気になる方がいましたらお気軽にコメントくださいませ(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)※素人自宅保管の為、細かいことが気になる方はご遠慮くださいませʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ※状態はお写真をご確認くださいませʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ※箱はありませんʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠`⁠ʔ#NIKEAIR #ナイキエアー #ナイキエア #ルナフォース #ハイカット #スニーカー #メンズスニーカー #ナイキ #NIKE#メンズスニーカー #靴