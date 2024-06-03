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週末限定値下げ！RED WING 長財布
商品番号 C20472787176
商品名

週末限定値下げ！RED WING 長財布
ブランド名 レッドウィング
特別価格 税込 10,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

来週には金額¥22000に戻します！カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革レッドウィング財布他サイトでも出品しているため、購入前にコメントお願いします。数年前にプレゼントでもらいましたが、使用することなく箱に入れたまま保管していました。新品未使用ですが個人保管の為中古としてのご理解をしていただき購入してください。
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