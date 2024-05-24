シュプリーム　SUPREME マルコムX ヴィンテージ　希少

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シュプリームのマルコムX半袖Tです。2002年の希少な商品です。20年以上前の商品なので、あまり市場には出回らないです。☆サイズ：XL着丈：77身幅：59袖丈：24肩幅：55平置き採寸で測っております。素人ですので、若干の誤差はご了承下さい。#ぶーぶーメンズ↑その他商品気になる方クリックして下さいね。☆色ブラック☆状態中古で購入後、数回着用しています。やや使用感ありますが、プリント状態は良好、タグの透かしもバッチリ残っています。自宅保管していましたので、たたみジワはありますが、洗濯して頂いたら取れます。シミや汚れなど見落としはありえます。 写真をよくみて判断お願い致します。中古品だという事をご理解の上ご購入お願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。☆その他カインドで購入した正規品となっています。簡易包装の場合も御座います。ご理解の程宜しくお願い致します。