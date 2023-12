【希少00s】de LA SOUL デラソウル×エキスパンジョン Tシャツ L

レア00s古着EXPANSIONNYC×DELASOULコラボデ・ラ・ソウル20周年記念MADEINUSAブラックL,XLサイズ相当ヒップホップTシャツラップTシャツバンドTシャツ↓下記コレクション出品中!#tantantanのTシャツ一覧#tantantanの古着_一覧希少な、デラソウル20周年記念のエクスパンションとのコラボTシャツになります。1989年のデビューアルバム『スリー・フィート・ハイ・アンド・ライジング』から20年、2009年に発売されたものになり、今でもお探しの方も多いと思います。あまり出回ってない物なので、この機会にいかがでしょうか?delasoul:米・ニューヨーク出身のヒップホップ・グループ。1989年に『3FeetHighandRising(TommyBoy)』でデビュー。ジャズ、ファンク、ソウルなどをコラージュした“ニュースクール”の代表格としてヒップホップの新時代を担い、長きにわたって活躍。EXPANSION:NY発信の気鋭ブランド。手がけるのはNY育ちの日本人デザイナー、Hiroshi\"Kirk\"Kakiage氏。ストリートブランドの黎明期からNYとTOKYOを繋ぎ、様々なブランドやカルチャーを送り込む。サイズ表記:L肩幅57身幅58身丈73.5袖丈21平置きにて採寸。多少の誤差はご了承下さい。状態:古着の為、若干の使用感、色褪せ、毛羽立ちはございますが、目立つ汚れ、破損はございませんので、古着のお好きな方は問題なくご着用いただけます。ご質問がございましたらコメント欄からお願いいたします^^年代物のユーズド品になりますので、ご理解の上、ご検討お願いいたします。コンパクト発送になりますので、畳みジワはご了承下さい。その他、企業TシャツアートTシャツバンドTシャツムービーTシャツアニメTシャツロックTシャツメタルTシャツテクノTシャツゲームTシャツ出品中!在原みゆき柴田ひかり菅田将暉kinggnu常田大希柄・デザイン···プリント(ロゴなど)カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬



2023年最新】delasoul tシャツの人気アイテム - メルカリ



De La Soul T-Shirt – Soul Tees Japan



Hip HOP(ヒップホップ)-De La Soul (デラソウル) Tシャツ - Fedup



Hip HOP(ヒップホップ)-De La Soul (デラソウル) Tシャツ - Fedup



De La Soul T-Shirt – Soul Tees Japan



90's Fruit プリントT DE LA SOUL★ | 古着 通販 relddot | レルドット powered by BASE



DE LA SOUL デラソウル Tシャツ | フリマアプリ ラクマ



De La Soul T-Shirt – Soul Tees Japan



De La Soul / This Is My De La Soul T-Shirt



DE LA SOUL デラソウル Tシャツの通販 by jiro-'s shop|ラクマ



【DE LA SOUL-3FEET HIGH AND RISING/デラソウル】5.6オンス Tシャツ/YL/ST-115



Hip HOP(ヒップホップ)-De La Soul (デラソウル)の



DE LA SOUL (デ・ラ・ソウル) Tシャツ - 高円寺 古着屋 MAD SECTION ...



DE LA SOUL デラソウル Tシャツ



Hip HOP(ヒップホップ)-De La Soul (デラソウル) Tシャツ - Fedup