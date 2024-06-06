クロムハーツ　メッシュキャップ

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商品詳細
貰い物ですが、着用する機会があまりないため出品致します。1.2回ほど着用しました。状態は非常に綺麗です。また、貰い物の為本物かどうかは保証できません。ボタンの厚み、ツバの深さを見た感じ本物だと思います。これをご了承の上お買い求めの方はよろしくお願い致します。
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