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Capper\u0026Capper USAヴィンテージ がっしりシルクスカーフ
商品番号 K58915404451
商品名

Capper\u0026Capper USAヴィンテージ がっしりシルクスカーフ
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]二店舗しかなかった極小規模なアメリカの洋品店ですが極上のアイテムを扱っていました。推定70sのイタリア製のシルクスカーフです。ヴィンテージでは珍しいチャコールグレーのシルクスカーフです。大柄なペイズリー模様で、クラシックながらクールもしくは少しのロカビリーテイストが感じられます。シルクながら化繊なみにがっしりとした極上品です。[状態]ビジネスで使えるコンディションです。一部目立たない黒ずみが見られます。[サイズ]長さ:125cm幅:31cm##phot03185
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