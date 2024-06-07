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新品ポールスチュアート【男女共通企画】パケ柄カシミヤ100％マフラー27500円
商品番号 E26119575365
商品名

新品ポールスチュアート【男女共通企画】パケ柄カシミヤ100％マフラー27500円
ブランド名 ポールスチュアート
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスチュアートの素敵なマフラーです。新品タグ付き、定価27500円（25000円+税）です。三陽商会のお品です。お色はライムです。ポール・スチュアートのアイコン柄を織りで表現したカシミヤ100％の最上質マフラーです。ブランドのアイコンである「パケ柄」を、ジャカードで織り上げたとても素敵なお品です。とても柔らかく、肌触り良く、暖かなお品です。顔まわりを明るく見せる、発色の良いきれいなカラーバリエーションです。素材カシミヤ100%です。サイズ29㎝×182㎝（フリンジ含む）素人採寸につき誤差はお許し下さいませ。お手数ですがプロフィールをご一読下さい。
http://narcologia.ru/goods/voiceless823159.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect612070.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei436271.html

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