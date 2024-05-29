AFFAエーエフエフエー★超希少★極美品★2013年 スカルプリントTシャツ白L



割引発見 AFFA 手刷りTシャツ 白L 藤原ヒロシ Tシャツ/カットソー(半袖 ...



2023年最新】アンダーカバー jonio シャツの人気アイテム - メルカリ



2022年のクリスマスの特別な衣装 シュプリーム シェーン ヘザーグレー ...



正式的 【即完売モデル】シュプリーム☆シュレック コラボ デカロゴ ...



冬バーゲン☆】 Supreme XL



優先配送 アークテリクス キャプティブ スプリットTシャツ Mサイズ ...



AFFA】Tシャツ smcint.com



完売】 マイファスhiro着用 2点セットblack is beautiful Tシャツ ...



かわいい～！」 Indian Hanes (古着) Tシャツ Jewelry Tシャツ ...



2023年最新】アンダーカバー スカル シャツの人気アイテム - メルカリ



AFFA[エーエフエフエー] | 90's ワンオフカスタムTシャツ(初期モデル) 通販



オリジナル 【ビッグロゴ】vivienne westwoodプリント古着Tシャツ黒 ...



最大15%OFFクーポン [大人気] ヒステリックグラマー Tシャツ ビック ...



独特の上品 duke様 girls プリントtシャツ don'tcry Tシャツ ...



ブランドのギフト 1990 Ritts Herb Ambition Blond Madonna Tシャツ ...

AFFAエーエフエフエー★超希少★極美品★2013年スカルプリントTシャツ白L★JONIO★高橋盾★ジョニオ★藤原ヒロシAFFAエーエフエフエー2013年スカルプリントTシャツ白Lになります。藤原ヒロシさんとアンダーカバーのデザイナー＝高橋盾(JONIO)さんが立ち上げた伝説的ブランド＝\"AFFA/エーエフエフエー\"限定的なアイテムをリリースすることから、そのほとんど全てが店頭で即完売し、プレミア化するという異質な人気を誇るブランドとしても知られている。2013年にAFFAから発売されたフロントのメッセージ＆スカルマークのプリントが印象的なパンキッシュなデザインのTシャツ。フロントには\"formulaforanewrity\"のメッセージとAFFAのブランドロゴ、スカルマークのかすれ掛かったようなプリントが施されており、雰囲気抜群。バックにも\"A\"マークがプリントされており、シンプルながらも退廃的で存在感のあるデザインはデザイナーお二人のセンスの高さを窺い知れます。今回はコレクション整理のための出品です。AFFAコレクターさんはもちろんのこと、探されていた方や気になった方はこの機会にぜひ！！【AFFA/エーエフエフエー】1994年藤原ヒロシとアンダーカバーのデザイナー＝高橋盾の二人がブランドをスタートさせる。ブランド名の「AFFA」は「AnarchyForeverForeverAnarchy(アナーキフォーエバーフォーエバーアナーキ)」の略。限定的にコレクションを発表することもあり、プレミアがつくアイテムが多いことでも知られている。◇カラー◇白◇品質◇コットン100％◇付属品◇なし◇状態◇10段階で8程度※数回着用のみの極美品です。※小さく畳んで発送させていただくため、多少のしわがつく可能性がございますので、予めご了承ください。◇表記サイズ◇L◇実寸サイズ◇着丈：66.5肩幅：47.5身幅：53袖丈：22[単位cm]※手作業での採寸のため多少の誤差はご了承ください。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬