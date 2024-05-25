掛け軸 川村観峰 秋草に鶉 うずら 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

掛け軸川村観峰秋草に鶉うずら絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）413×1036ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 川村観峰 秋草に鶉 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#川村観峰#川村_観峰#観峰#秋草に鶉#名月#鶉#うずら#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物