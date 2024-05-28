映画「ムーンライト」や「レディ・バード」、「ミッドサマー」、「ユーフォリア」、「ミナリ」など、話題を集める作品を手がけている製作・配給会社A24のオリジナルキャップです。⚫︎素材コットン⚫︎カラーオレンジ●その他、注意事項：傷や汚れ等の見落としがある場合があります。中古品である事へのご理解がある方のみ購入をお願い致します。また、発送完了後の返品やクレームは受け付けておりません。お手数おかけしますが、それらを踏まえた注意事項をご確認の上、購入をお願い致します。自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※簡易梱包で発送します。#A24#a24#キャップ#cap#帽子



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