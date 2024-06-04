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テンダーロイン　TEE SV Tシャツ　XL
商品番号 A61812728317
商品名

テンダーロイン　TEE SV Tシャツ　XL
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・テンダーロイン　TEESVTシャツTENDERLOINカラー　WHITEサイズ　X-LARGE＊100%コットン・サイズ詳細サイズ詳細肩幅55cm身幅59cm着丈73cm袖丈23cm・素人採寸になります、ご参考までによろしくお願いします。・目立つ汚れや傷は無く美品になります。あくまで中古品となりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。・他にも多数テンダーロインのアイテムを出品しております。ご覧いただければ幸いです！テンダーロインTENDERLOINシュプリームSupremeダブルタップスwtapsディセンダントDESENDANTネイバーフッドneighborhoodワコマリアWAKOMARIA柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/Persia778188.html
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