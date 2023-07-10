サンローランパリ ブルゾンジャケット

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商品詳細
サンローランパリのブルゾンジャケットとなります。サンプルとして出回っている商品のため、品質タグなし・内側に糸ほつれがございますが、シルエットもデザインもエディーらしい商品となります。【サイズ】肩幅：40cm身幅：46cm着丈：70cm袖丈：66cm
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http://narcologia.ru/goods/message533327.html
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