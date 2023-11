VINTAGE TIFFANY ティファニー スクリュードライバー キー リング ...

VINTAGE TIFFANY & CO. Screwdriver Key Ring Sterling Silver | ヴィンテージ ティファニー スクリュードライバー キー リング スターリング シルバー | THE OLDER VINTAGE powered by BASE



VINTAGETIFFANYSCREWDRIVERKEYRINGヴィンテージティファニースクリュードライバーキーリングティファニーでは古くからジュエリーなどの装身具以外にも文房具や喫煙具、インテリア小物など様々な物が作られてきましたが、こちらは1970年代に作られたティファニー製のスクリュードライバーです。1973年のブルーブック(ティファニーが発行するカタログ)にも掲載されていて、ポケットサイズのスクリュードライバーなのでキーリングを付けてキーホルダーに、もしくは長めのチェーンなどに通してネックレスのペンダントトップにしても良い雰囲気です。マイナスドライバーはスチール製で強度を保ち、円形の持ち手部分をスターリングシルバーで包んだ実用性のあるプロダクト。シルバー部分にはスクリプトでGRとモノグラムが刻まれ、裏面にはTIFFANY社の刻印とシルバー製を示すSTERLINGのホールマークが入ります。当時の物ではありませんが、画像にあるティファニー製のサークル型キーリングをお付けします。画像のボールチェーンは付属しません。コンディションは細かな擦り傷は見受けられますが深刻なダメージは無く良い状態です。<商品詳細>ブランド:TIFFANY\u0026CO.サイズ:スクリュードライバー(丸カンを含まない)全長約6cm×幅約3.1cm×厚み約0.5cm、キーリング直径約3.1cm×厚み約0.3cm重量:スクリュードライバー約29.2g、キーリング約7.2g素材:シルバーホールマーク:TIFFANY\u0026CO.STERLING925コンディション:やや傷や汚れあり付属品:なし品番:OT285正規品ですのでティファニーの店舗でアフターケアを受けれます。ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付け下さい。