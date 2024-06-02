KENZO COLLECTION ダブルスーツ

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商品詳細
クローゼットを整理していたら大量のスーツが出て来たのでお売りします。KENZOのスーツです。見た目良い状態だとは思いますが、パンツの後上部と左肩の前にに傷があります。写真5、6をご参照下さいませ。あくまで中古なので神経質な方はご遠慮下さいませm(__)m素人採寸全ておおよそサイズです股下約75センチウェスト約78センチ商品の状態、柄などは写真をご参照下さい。よろしくお願いしますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/approximate197920.html
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