美品　16号　アリゾナフリーダム　K18　リング　指輪　石欠け

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【商品説明】ARIZONAFREEDOM（アリゾナフリーダム）のリングR-45aです。丸みのある甲丸リングに縄のような銀線を加工し、ゴールド小太陽神を中心にセット。さらに左右に３フレーズづつ唐草が打込まれた、シンプルな定番型でありながら、様々な表情を魅せてくれるアクセサリー。男性にも女性にもおすすめ。定価24,310円【状態】指輪の腹部分に若干傷はありますが、そのほか特に目立った傷や汚れはなく状態は比較的良いと思います。中央にもともと石が入っていましたが、取れています。ベースとしてお好きな石をセットしていただいても良いと思います。ジルコニアなら2～3000円程度でセット可能です。内側に「M-J Promise」とカスタム刻印があります。内側なので目立たないと思いますがご了承ください。10段階で7～8程度、多くの人が美品と感じるコンディションですが、人のよってはやや使用感を感じるかもしれません。あくまでも中古ですので、神経質な方は購入を控えてください。【素材】silver925（silver刻印あり）K18（K18刻印あり）【サイズ】16号【付属品】無し【その他】このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。【管理番号】00750090インディアンジュエリーナバホ族アンティークヴィンテージビンテージ太陽神メンズレディース古着WSS