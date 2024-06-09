アディダス　スーパースター 80 s　ヴィンテージ　デラックス B25963

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商品詳細
アディダス スーパースター80s ヴィンテージ デラックスB25963SUPERSTAR80sVINTAGEDXバスケットボールシューズとして1969年に誕生し、貝殻をモチーフにした「SHELLTOP」がアイコニックなパーツとして存在感を放ち、1980年代にはRun-D.M.C.が愛用したことから、バスケットシューズからストリートカルチャーにまで昇華したスニーカーカルチャーを代表する1足、そしてアディダスを代表するモデル「SUPERSTAR」。その王道モデルの1980年代にMADEINFRANCEで製造されていた当時のディティールを採用したのが「SUPERSTAR80s」。こちらは上質なスムースレザーを採用し、滑らかなヌバック風のスリーストライプスをあしらい、高機能ウレタンフォームを採用したソックライナーを備えた王道の1足。2015年1月発売、日本定価17,280円新品購入し、着用も少なくすり減りも少ないです。
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