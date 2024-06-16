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クロムハーツ Chrome Hearts ブラックビーズブレスレット
商品番号 N12929402306
商品名

クロムハーツ Chrome Hearts ブラックビーズブレスレット
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 9,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属品：箱、保存袋ブランド名CHROMEHEARTS（クロムハーツ）素材シルバー925×黒ビーズは恐らくブラックコーラルかブラックトルマリンと思われます。サイズ腕周り：内回り17cm外回り24cm程(ゴム仕様により伸縮します。)重量約68gブラックビーズのサイズは約10mm程になります。【注意事項】海外並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。送料無料！安心メルカリ便！コメントなし、即購入OK！
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