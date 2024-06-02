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Ringling Museum（フロリダ州の美術館）スーベニアキャップ
商品番号 L13686504067
商品名

Ringling Museum（フロリダ州の美術館）スーベニアキャップ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】RinglingMuseum（フロリダ州の美術館）スーベニアキャップ【生産国】CHINA＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約62cmツバ長:約7.5cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿フロリダにある1927年に設立された美術館RinglingMuseumのスーベニアキャップです。コットンツイル生地にカラフルなアイコンが刺繍されているスーベニアキャップ。シンプルなプロダクトがお好きな方にオススメです。＿COLOR＿＿＿ホワイト＿CONDITION＿＿＿８/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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