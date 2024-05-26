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DIOR ディオール サイズ M CD ICON チェーンリンクリング 指輪
商品番号 L60816951431
商品名

DIOR ディオール サイズ M CD ICON チェーンリンクリング 指輪
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 14,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディオールCDICONチェーンリンクリング指輪表記サイズM実寸内径：19.5ミリ幅：8.5ミリ重さ：13.5グラム素材表記STERLINGカラーシルバー付属品　写真に写っているものが全てです。状態は画像にてご確認ください。神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。購入元大手リサイクルショップストア（鑑定済み）※沖縄県公安委員会許可の古物商許可証所持者です。管理番号　8712
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