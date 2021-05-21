BLACK EYE PATCH B Emblem FlexcapキャップBlue

●Brand:BLACKEYEPATCH/ブラックアイパッチ●商品名:BLACKEYEPATCHBEmblemFlexcap/BLUE\"B\"エンブレムのウレタン刺繍がフロントに施されたオリジナルボディのメッシュキャップ。人気完売品メーカー定価：¥6,600（TAXINCL）税込サイズ：S-M高さ頭回りツバ1457.57●カラー:BLUE※発送方法：ゆうパケットポスト （ゆうパケットプラスに変更したい方は 送料＋305円） （宅急便60サイズ変更したい方は 送料＋535円）■状態:【S】未使用【N】新品、未使用で未開封の商品【S】未使用、新品同様で試着程度の超美品【A】ほとんど使用感のない状態の良い美品【AB】使用感の少ない良品【B】多少の使用感が見られる一般的な中古品【BC】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品※当店独自の程度表ですので、大体の目安としてお考えください。また、中古品のため細かな状態等、必ず画像でご確認お願いします。確実正規品となります。鑑定に出してもらっても構いません。付属品：画像のものが全てとなります管理番号：9880–2401-0045素材...コットン形...ベースボール



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