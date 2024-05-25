idealismsoundDouble EndCombination Ring

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商品詳細
idealismsoundイデアリズムサウンド/DoubleEndCombinationRingダブルエンドコンビネーションリング参考価格：36,300円材質:シルバーサイズ:17号リング全体をハンマーで叩き、表情をつけています。存在感がありながらも様々なスタイリングに馴染みやすいシンプルな仕様です。ユニセックスでお楽しみいただけるアイテムです。 idealismsound暖かみのあるアクセサリー・ジュエリーを作りたいという思いから、デジタルではなく手で作ることを根底に、身に着けた時、お互いの良さを引き立て共鳴するデザインの追求と形にとらわれないクリエイションの追求をコンセプトにしています。
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