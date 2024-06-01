NOMADOI 長財布　新品　ノマドイ　レザー　黒　財布　ラウンドファスナー

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メーカー:NOMADOIノマドイ品名:長財布 財布 ラウンドファスナー ラウンドジップ状態:新品 未使用カラー:黒×カーキ ブラック箱：なし正規店購入品ですのでご安心下さい。展示品の為、擦り傷・小傷・多少の汚れなどありましてもご了承下さい。箱はありません。即購入オッケーです。父の日