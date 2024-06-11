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タキシード　ミッドナイトブルー
商品番号 R93523951917
商品名

タキシード　ミッドナイトブルー
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

拘って仕立ててもらったタキシードになります。パンツはベルトループがありませんのでご注意下さい。そのまま履くかサスペンダーボタンが付いていますのでサスペンダーになります。ウールの高級生地とシルク、ボタンは水牛と拘って仕立ててもらいました。一度のみ着用になります。○上着肩幅　約45センチ身幅　約50センチ袖丈　約62センチ着丈　約72センチ○パンツウエスト　約41センチ　写真9枚目腿　約25センチ　写真10枚目股下　約71センチ写真11枚目股上　約27センチ　写真12枚目総丈　約100センチ　写真13枚目ユナイテッドアローズビームスシップスTOMMOROWLANDカラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/reflector930664.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose854240.html
http://narcologia.ru/goods/procurement971033.html
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