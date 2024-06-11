タキシード　ミッドナイトブルー

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経営者にぜひ知っていただきたいタキシードの知識

拘って仕立ててもらったタキシードになります。パンツはベルトループがありませんのでご注意下さい。そのまま履くかサスペンダーボタンが付いていますのでサスペンダーになります。ウールの高級生地とシルク、ボタンは水牛と拘って仕立ててもらいました。一度のみ着用になります。○上着肩幅 約45センチ身幅 約50センチ袖丈 約62センチ着丈 約72センチ○パンツウエスト 約41センチ 写真9枚目腿 約25センチ 写真10枚目股下 約71センチ写真11枚目股上 約27センチ 写真12枚目総丈 約100センチ 写真13枚目ユナイテッドアローズビームスシップスTOMMOROWLANDカラー···ブルー