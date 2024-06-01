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BBCOカードケースシルク100%
商品番号 H31398046445
商品名

BBCOカードケースシルク100%
ブランド名 ビビコ
特別価格 税込 2,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックネクタイ同柄BBCOマークカードケース20枚入ります。
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