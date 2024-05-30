

VANSバンズスケートハイSK-8HI 27.0cm VANSバンズスケートハイSK-8HI 27.0cm



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◎ブランドvansバンズ ◎モデルSK-8HIスケートハイ90s 90年代◎カラーオレンジ×パープル◎サイズUS9なので日本サイズ27.0くらいです。◎商品説明VANSのSK-8HIです。OLDSKOOLのハイカット版となります。90年代のアメリカ製が生産終了した後の中国製です。全体のカラーがオレンジ×パープルです。素材はスエード×キャンバスになります。◎状態小さな傷や汚れなどはありますが、まだまだお使いいただけます。ソールの減りは少ないです。自宅保存used品をご理解のもとご検討をよろしくお願い致します。付属の箱無し。◎簡易包装、梱包にリサイクル品を使用することをご了承くださいませ。気になる箇所あれば写真追加しますのでお気軽にコメント下さい。ビンテージヴィンテージアメカジvintageビンテージ90年代90sシーン...スケートボード(スケボー)メインカラー...パープル,オレンジスニーカー型...ハイカット(High)特徴/機能/素材...スエード