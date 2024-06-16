80〜90s　vintage　MAC TOOLS　デカロゴ刺繍　メッシュキャップ

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-□フォロー割フォロワー様に限りまして常識の範囲内であればお値下げを受け付けております☻コメント欄にて希望金額をご提示下さい。□まとめ買い割引商品をまとめ買いして頂きますと、よりお得になります！3000円以上のご購入で、合計金額より更に5%割引⚠️いずれもフォロワー様限定となります購入前にコメント欄よりフォロー割希望！まとめ買い割希望！とお伝えください◎-□商品紹介“80〜90svintageSwingster®︎”KANSASCITY.MO./MADEINUSAレーシングジャケットやスタジャンなど、スポーツ系のアイテムを展開するスウィングスターの希少なアメリカ・米国製、ヴィンテージアイテム。シンプルで使い易く、過酷な環境での酷使にも耐えられる高品質のツールを販売・製造する『マックツールズ』の企業モノ。フロントパネルに刺繍されたメーカー・デカロゴが目を惹く、6パネル・ベースボールキャップです。迷彩・カモフラージュ柄が珍しいグッドデザイン。サイドからバックにかけてメッシュに切り替えされたデザインがY2Kリバイバルブームにハマります。中々出回らない、雰囲気抜群かつ激シブな一点物。スナップバッグでサイズ調整可能。70s80s90sストリートスケーターHIPHOPラッパーB-BOY韓国モードアメカジ下北沢高円寺裏原古着y2kグランジテックヒッピー系コーデに。菅田将暉さん野村周平さんKingGnu常田さんあいみょんさん在原みゆ紀さん柴田ひかりさん等の個性的なファッションがお好きな方にもオススメ。ユニセックスにオールシーズン着用頂けます。【カラー】 カーキグリーン ブラウン系【サイズ】 タグ欠損。以下実寸をご確認下さい【実寸(約cm)】頭周り内周(写真の状態)：54.5 ツバ：6.8【素材】 ポリエステル、ナイロン系宅急便コンパクトで発送する為キャップが少し潰れた状態での梱包となります。年代物の為、やや使用感、部分的な薄汚れ有り。また、スナップバックに若干キズがみられます。致命的な傷汚れは無く、まだまだ着用頂けますが、神経質な方や古着慣れしていない方はご遠慮下さいm(._.)m