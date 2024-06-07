26 ポケモンカード　ザマゼンタV UR PSA10

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PSA鑑定により、10点と評価されたカードです。カードはケースから取り出すことはできませんが、衝撃や湿気から守ることができ、評価はいつまでも変わりません。コレクションやオリパの当たり枠にいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。【ご注意ください】9点、10点の評価であっても、微小のキズ等がある場合があります。希望額をご提示いただいた値下げには、できるかぎりの努力をいたします。「値下げ可能でしょうか」というコメントでは値下げは致しかねますのでご了承ください。【お願い】PSA鑑定の評価結果以上の完全美品をご希望の方はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。#ポケモンカード#PSA