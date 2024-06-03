NEXUSVII.ネクサスセブン×HIGASYOUTEN新品ブルゾン46刺繍黒

NEXUSVII.ネクサスセブン×HIGASYOUTEN新品メンズブルゾン46刺繍黒。サイズ表示は46になります。サンプル表示で素材タグはありません。実寸は着丈約70センチ、身幅57センチ、肩幅袖丈ラグラン程度です。（素人寸です）NEXUSVII.が継続して展開しているエミールガレの作品をモチーフにした『GALLE』シリーズを横振り刺繍発祥の地、群馬県の桐生市で修行令和元年より独立した横振り刺繍屋『HIGASYOUTEN』へ依頼し一点一点、柄を職人の手作業にて施しました。★新品未使用は間違いありませんが、店頭サンプルキャリー品です。★保管時の押し跡、キズ汚れ、シワ、色ムラが存在いたします。サンプル品です。気になる方は入札をご遠慮下さい。ご了承の上ご入札下さい。貴重なNEXUSVII.ネクサスセブン×HIGASYOUTEN新品メンズブルゾン46刺繍黒です。こだわりのある方に。宜しくお願いいたします。



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