sacai 綾野剛着用 Nylon Twill MA-1 Blouson

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■ブランド■【sacai】■アイテム■【NylonTwillMA-1Blouson】品番:21-02523M21SSクリーニング済みです。■カラー■【カーキ】※お使いのモニター環境による実物とのお色の微差やブランド公式のカラーと言い回しが異なる場合がございます。■サイズ■【2】肩幅:約50cm身幅:約60cm袖丈:約64cm着丈:約70cm※多少の誤差はご了承ください。■状態■【AB】全体的に着用感の感じられない綺麗な状態のお品物です。リブは毛羽立ちができやすい素材ですので、多少毛玉がございます。着用に支障をきたす目立った汚れやダメージはございません。※記載した以外にも細かな汚れやダメージがある場合がございますので、あくまでも中古品ということをご理解の上、ご検討いただけますようお願い致します。■付属品■【なし】※写真現物のみの商品となります。■詳細■恋はDeepにのドラマで綾野剛が着用していた、sacaiから定番でリリースのあるMA-1。今回は袖に切り替えを施しています。サイズも決して大きめではないので、大きく着たい方にゴールデンサイズの2です。デニムパンツやジャケット、コートなどが人気のブランドです。COMMEdesGARCONS(コムデギャルソン)、kolor(カラー)、fragmentdesign(フラグメントデザイン)、NIKE(ナイキ)、FACETASM(ファセッタズム)、carhartt(カーハート)などがお好きな方にもお勧めしております。■注意事項■※下記注意事項をよくお読みください※コメント・購入の時点で下記注意事項をお読みいただいたものとさせていただきます。値下げコメントをされる場合、質問者様から金額をご提示し、その回答に対して購入されるのか最後までご返答いただける方のみコメントをお願いします。円滑な取引のため、購入後24時間以内の決済完了とお受け取り及び商品確認から24時間以内に受取連絡をお願い致します。状態確認をしておりますが、細かな汚れやダメージなどの不備は状態に記載しきれない場合がございます。以上をご理解の上、出品商品をご検討いただけますようお願いいたします。