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ずとまよ　Nut Ring 23号
商品番号 H49014225052
商品名

ずとまよ　Nut Ring 23号
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ずとまよのナットリングです。何度か使用しておりますが、現在使わなくなってしまったため出品させていただきます。23号：内径:20.65mm　指周り(内周):63mm素材合金・ノンニッケル※コーティング：無しずとまよが好きな方に購入していただけますと幸いです。材質···その他金属カラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/preference491838.html
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