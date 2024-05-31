ずとまよ　Nut Ring 23号

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ずとまよのナットリングです。何度か使用しておりますが、現在使わなくなってしまったため出品させていただきます。23号：内径:20.65mm 指周り(内周):63mm素材合金・ノンニッケル※コーティング：無しずとまよが好きな方に購入していただけますと幸いです。材質···その他金属カラー···シルバー