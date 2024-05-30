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VINTAGE ヴィンテージ シルバー925コインデザインネックレス/ペンダント
商品番号 U28071075757
商品名

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925コインデザインネックレス/ペンダント
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,804 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで買い付けたシルバー925コインデザインネックレスです。全体的に多少のサビや褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。（画像でご確認ください）着用に支障があるダメージはございません。ペンダントトップ有り・無しでご使用いただける2WAYデザインです。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約56㎝（チェーンのみ）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）コイン状のペンダントトップが用いられたネックレスです。この機会にいかがでしょうか⁇
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