ボッテガヴェネタ　名刺入れ　カードケース

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商品詳細
BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ名刺入れ カードケースイントレチャート編み込み定期入れ本革レザーレディースメンズ男女兼用ダークブラウン 茶色男女兼用でお使いいただけるかと思います。外ポケット 1内側スペース 2か所本体のみとなります。箱などは付属しません。縦7cmx横11cm×マチ1.2cm使用に伴う細かなスレや、写真2枚目の通り背面に傷などはありますが、目立ったダメージはなくまだまだご使用いただけます。素材···本革
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ボッテガヴェネタ (ボッテガ・ヴェネタ) カードケース/名刺入れ メンズ イントレチャート ブラック 529121 V4651 1000 BOTTEGA VENETA
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