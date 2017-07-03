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ボッテガヴェネタ　名刺入れ　カードケース
商品番号 C97851011183
商品名

ボッテガヴェネタ　名刺入れ　カードケース
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ名刺入れ　カードケースイントレチャート編み込み定期入れ本革レザーレディースメンズ男女兼用ダークブラウン　茶色男女兼用でお使いいただけるかと思います。外ポケット　1内側スペース　2か所本体のみとなります。箱などは付属しません。縦7cmx横11cm×マチ1.2cm使用に伴う細かなスレや、写真2枚目の通り背面に傷などはありますが、目立ったダメージはなくまだまだご使用いただけます。素材···本革
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