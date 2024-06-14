40s ARROW\u0026HEART スウィートハートジュエリーヴィンテージネックレス

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2023年最新】スイートハートジュエリーの人気アイテム - メルカリ

※神経質な方は必ず質問頂き、納得頂いてからご購入下さい。※写真8、9枚目はイメージです。1940年代頃の第二次世界大戦時代〜歴史あるSWEETHEARTJEWELRY(PUFFYHEART)スウィートハートジュエリーネックレスです。ハートモチーフとアローモチーフのとても可愛い素敵なヴィンテージネックレスです。当時は戦争に行く時に大切な人にパフィハートを贈られておりました。歴史のあるチャームです。ネックレスチェーン付きですので、すぐにでも着用いただけます。▼出品中のスウィートハートジュエリー▼#sweetheartjewelrynatsu【サイズ】ペンダントトップ ハート部分 約 縦1.2cm横1cmほどです。写真10枚目を参考ください。男性でも女性でも付けやすいサイズ感。チェーン長さは45cmほどです。【素材】アローハートの方には薄らと『Sterling』がスターリング刻印されています。写真7枚目参照。大きい方は刻印がありませんがこのセットで見つかっておりますので、おそらくスターリングかと思います。チェーンはビンテージではなく、おそらく現代のもので925刻印あり。※これまで多数のパフィハートを取り扱ってきましたが、大戦時代のPuffyHeartペンダントトップは、兵士の着用も考えて作られていたため、シルバー無垢ではありません。【状態】ペンダントトップは、硫化で黒ずんでおります。当時の歴史・雰囲気を感じられるので、磨いたりはせず、現状お渡しとなります。画像では確認できない傷・汚れ・変形・劣化や経年に伴う変色に差があることを予めご理解ご了承いただいた上でご購入お願いします。ご心配な方は申し訳ございませんが購入はお控えください。※画像の無断転用や商品リンクなどの掲載はお控えください。スウィートハートジュエリースイートハートジュエリーミリタリーデニムショールカラーヘチマ襟idブレスブレスレットリングネックレスエアフォースp41p47月桂樹ボタンm65sweetheartjewelryUSNUSMCNAVYARMY1910s1920s1930s1940s1950s