【WHIZLIMITED×NEWERA】9FIFTYキャップ

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商品詳細
「NEWERA9FIFTY/WHIZLIMITEDxHoustonAstros」NEWERA×WHIZLIMITED×HoustonAstrosのコラボレーションCAP。HoustonAstrosのNEWERA9FIFTYをベースに、つばと背面にWHIZLIMITEDのロゴが刺繍された特別仕様のアイテムです。※中古品に理解がある方のみご購入をお願い致します。サイズ フリー定価 8,000円＋TAXカラー ブルータイプ スナップバック#WHIZLIMITED#原宿#NEWERA#ニューエラ#メジャーリーグ#MLB#9FIFTY#HoustonAstros#ヒューストンアストロズ#スナップバック
http://narcologia.ru/goods/kindness360605.html
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