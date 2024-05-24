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【WHIZLIMITED×NEWERA】9FIFTYキャップ
商品番号 K10459110505
商品名

【WHIZLIMITED×NEWERA】9FIFTYキャップ
ブランド名 ウィズリミテッド
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「NEWERA9FIFTY/WHIZLIMITEDxHoustonAstros」NEWERA×WHIZLIMITED×HoustonAstrosのコラボレーションCAP。HoustonAstrosのNEWERA9FIFTYをベースに、つばと背面にWHIZLIMITEDのロゴが刺繍された特別仕様のアイテムです。※中古品に理解がある方のみご購入をお願い致します。サイズ　フリー定価　　8,000円＋TAXカラー　ブルータイプ　スナップバック#WHIZLIMITED#原宿#NEWERA#ニューエラ#メジャーリーグ#MLB#9FIFTY#HoustonAstros#ヒューストンアストロズ#スナップバック
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