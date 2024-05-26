【新品・未使用品】 ポーター　カレント　名刺入れ　ブラック

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商品詳細
こちらの商品は2023年8月に購入したポーターブランドカレント(ブラック)の名刺入れでございます。購入価格:15400円(税込)商品の状態は使用目的で購入した為、タグや箱はございませんが使用する機会がなく、完全新品未使用な状態でございます。タグや箱がない為、購入価格よりもお安く出品させて頂きます。即購入⭕️匿名配送⭕️こちらの商品に関してご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にコメント頂けたらと思います。何卒よろしくお願いいたします。
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