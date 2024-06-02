逆行六眼天珠 左行六眼天珠 九頁岩 6yxx

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六眼天珠とは、交通安全、災難を防いで精神力や判断力持たせてくれるといわれています。通常の六眼紋様とは逆向き、反対に描かれているので逆六眼天珠や右下がりの六眼天珠と呼ばれています。♡送料無料・当日or翌日発送♡即購入・無言購入OK！ヽ(✿゜▽゜)ノご覧頂ありがとうございます※写真はすべて現品を撮影しております、光の加減等で実際の商品は若干色味が異なる場合がございます。#hokuhou←全商品みれます(✪ω✪)もっと商品探しましょう⬇️⬇️⬇️#hokuhou虎牙天珠#hokuhouパーツハンドメイド＆天然石の性質を御理解の上ご購入よろしくお願い致します。(^ω^)#天然石#パワーストーン#天珠#天眼石#ジービーズ#瑪瑙#カーネリアン#御守り#アクセサリーパーツ#ビーズ#在庫処分#訳あり#天珠専門#魔除け￼#ブレスレット#密教