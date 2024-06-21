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コトブキヤ　ダイの大冒険
商品番号 O83491740072
商品名

コトブキヤ　ダイの大冒険
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 7,000 円
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商品詳細

新品購入後しばらくガラスケースに飾ってありました。他気になる点ございましたらどうぞダイの大冒険ドラクエフィギュアコトブキヤ
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