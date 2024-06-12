21SS WTAPS WD JACKET NYCOSATIN CORDURA04

【WTAPS】“WDJACKETNYCOSATINCORDURA”211tqdt-jkm01商品説明購入後2回着用しただけのほぼ新品の綺麗な状態です。数の少ない貴重なXLサイズサイズ04wtapsダブルタップス【着丈71cm 肩幅57cm 袖丈67.5cm 身幅66cm】※素人寸法ですので若干の誤差はお許しください。



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