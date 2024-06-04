レザー手袋/裏布シルク/イタリア製/モスグリーン

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Georges Morandの高級革手袋 - OVNI| オヴニー・パリの新聞



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モスグリーン、カーキ系のレザー手袋イタリア製裏側はシルク合わせやすい色ですので重宝するとおもいます。サイズ81/2メンズで普通サイズといったところです。少し手の大きめの女性でもお使い頂けると思います。そこまで日常使いでガンガン使ってなかったので状態はいいと思います。素敵なご縁がありますように。素材···本革カラー···グリーン素材···本革手袋形···5本指メンズ服はこちら。エスニック、個性的な服メンズなどこちら。#nefertitiメンズ服#レザー#シルク#ファッション小物#手袋#寒さ対策カラー···グリーン素材···本革手袋形···5本指