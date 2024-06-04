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レザー手袋/裏布シルク/イタリア製/モスグリーン
商品番号 V56918817658
商品名

レザー手袋/裏布シルク/イタリア製/モスグリーン
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モスグリーン、カーキ系のレザー手袋イタリア製裏側はシルク合わせやすい色ですので重宝するとおもいます。サイズ81/2メンズで普通サイズといったところです。少し手の大きめの女性でもお使い頂けると思います。そこまで日常使いでガンガン使ってなかったので状態はいいと思います。素敵なご縁がありますように。素材···本革カラー···グリーン素材···本革手袋形···5本指メンズ服はこちら。エスニック、個性的な服メンズなどこちら。#nefertitiメンズ服#レザー#シルク#ファッション小物#手袋#寒さ対策カラー···グリーン素材···本革手袋形···5本指
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