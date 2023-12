新品未使用タグ付き❤️ノースフェイス　MA1 ブルゾン

ノースフェイスALRAYBLOUSONPADDINGJACKET❤️新品未使用 タグ付きです。衝動買いしてしまいましたが自分にはカッコ良すぎて着れないままでしたので出品します。このタイプはどんな体型の方が着てもとてもカッコよく決まるのでおすすめです。早い者勝ちでお願いします。定価 33,000円サイズ S着丈65/身幅56普段からLくらいの方まで十分きれると思います。カラー 黒/グレー素材···ナイロンカラー···グレーフード···フードなし



