SHINee ペンライト　お値下げしました！

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商品詳細
使う機会がないのでお譲りします。★別のペンライトのソケットホルダーにて 点灯確認済み※お譲りいただいた時からソケットホルダーが壊れていて点灯しませんでした。※一応おつけしますが、購入していただくか、別のソケットホルダーを使っていただく必要があると思います。素人管理のため、ご理解いただける方のみお願いたします。質問等ありましたら購入前にお願いします。シャイニーテミンジョンヒョンミンホキーオンユ
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