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スパーゼル ロック式ペグ 6連
商品番号 J28542960877
商品名

スパーゼル ロック式ペグ 6連
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SPERZELのロック式ペグです。中古品です。色にくすみがあります。写真で確認してください。動作には問題ありません。中古品、リサイクルにご理解のある方のみご購入いただければど思います。
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