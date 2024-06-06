【SUNFLOWER】PRINCE JACKET 46

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✅衛生面等を考慮して新品の段ボール、袋、クッション材を使用して丁寧に梱包させて頂いております。✅最短で当日〜遅くても翌日には商品の発送をさせて頂いております。⚠️プロフィール、商品説明を御一読頂いてからご購入、コメントをお願い致します。【商品名】SUNFLOWERサンフラワーPRINCEJACKETプリンスジャケットブルゾン【状態】新品、未使用【サイズ】46着丈64/身幅59/肩幅51/袖丈62/裾幅47【カラー】BLACK【付属品】•タグ【購入店舗】海外正規取扱い店【商品説明】23SSの商品ですが中綿にはプリマロフトが使用されているので、これから肌寒くなる季節に軽く羽織れるブルゾンです。ファスナーはririzipper、内ポケットも左右にあります。 OUR’s深水光太さん着用商品#SUNFLOWER#サンフラワー#ブルゾン#ジャケット#プリマロフト#中綿#OUR’s#OURs#アワーズ#モーガン蔵人#深水光太#ローズ#ROSE