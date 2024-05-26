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※難あり 18金 喜平ブレス 30.3g 18.5cm 2面K18キヘイ
商品番号 O60336935477
商品名

※難あり 18金 喜平ブレス 30.3g 18.5cm 2面K18キヘイ
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 80,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※難あり18金喜平ブレス30.3g18.5cm幅約6mm2面K18キヘイ※留め具部分が画像の通り切れています。ご了承の上お求め下さい。その他中古ですので少々の傷やくすみあります。
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