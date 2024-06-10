【海外限定】NEW ERA ニューエラ NY ヤンキース ライト ピンク

NEWERAニューエラ9FORTYNYヤンキース海外限定正規品新品未使用フロントパネルに特殊加工を施した芯地が型くずれを防ぎ、なめらかなシルエットがキープされたベーシックなキャップです。□カラー:ピンク(ボディ)/ピンク(刺繍)※ライトピンク・ベビーピンク系の上品な感じの色味なるかと思います。(モデル着画はイメージ画像になりますので実際の色味と若干異なって見える場合がございます。)□サイズ:onesizeforwomen※頭周り:53.9cm～58.7cm(個体差あり)(アジャスタブルベルトで調整可能)カテゴリーはメンズで出品しておりますが⭕レディースサイズになります。サイズ(53.9cm～58.7cm)が合えばMen’s・Women’sどちらでもご着用できます。※男性の場合、頭囲の大きい方はキャップ全体のサイズ感が小さめになってしまう可能性がございますのでご注意ください。□コットン100%□発送方法⭕普通郵便定形外(厚さ制限なし)にて発送いたします。型くずれ等しないようにジップロックに入れ空気を封入して潰れないように梱包して宅配袋で発送いたします。⚠️9FORTYは、型崩れすると跡が付いて元に戻らなくなってしまいます。厚さ3cm制限のゆうパケット・ネコポス等のペチャンコ発送はいたしません‼️□追跡ありご希望の方は+220円でゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットプラス厚さ制限7cm)にて発送いたしますのでご購入前にコメント欄にてお申しつけください。□こちらの商品はお値下げ不可になります。□お取り扱いしております商品は、すべて正規品でございます。商品説明や商品画像をご覧になられても正規品であるか疑問やご不安がある場合は、不要なトラブルになる可能性もございますので、ご購入はお控えください。□お使いの環境（PCモニター、ブラウザ、スマートフォン等）の違いにより実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。⚠️NEWERAの偽物コピーの安値出品を多く見かけますご注意ください‼️#NEWERA#LA#ドジャース



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