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ソロイスト アクセサリー
商品番号 N15180555732
商品名

ソロイスト アクセサリー
ブランド名 タカヒロミヤシタザソロイスト
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソロイストのグランジデニムから取り外した骨です。チェーンを付ければネックレスになります。今回は白グランジから取り外します。本商品にチェーンは付属しません。時計等も比較画像です。申し訳有りませんが値引不可です。
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