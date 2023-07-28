ソロイスト アクセサリー

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ソロイストのグランジデニムから取り外した骨です。チェーンを付ければネックレスになります。今回は白グランジから取り外します。本商品にチェーンは付属しません。時計等も比較画像です。申し訳有りませんが値引不可です。