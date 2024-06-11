ルイヴィトン LVイニシャル・ペンダント モノグラム ネックレス

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LOUISVUITTONルイヴィトンM00317LVイニシャル・ペンダントモノグラムネックレス【シリアルナンバー】M00317【状態】美品中古（6回ほど着用）【付属品】箱、保存袋、その他写真に写ってるのが全部です。ご検討よろしくお願いします。